Kulu'da 'İyi Tarım Uygulaması' Toplantısı Yapıldı

Konya'nın Kulu İlçe Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik 'İyi Tarım Uygulaması' toplantısı yapıldı.



Kulu Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantı çiftçileri bilgilendirmek amacıyla firma yetkilisi tarafından sinevizyon gösterimi ile başladı. Sinevizyon gösterimin ardından konuşan Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, bölgede ilk defa Kulu Ziraat Odası olarak 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında yaklaşık 11 bin dekar arazide 120 çiftçi ile dekara 100 TL devlet desteği alarak çiftçi ve ilçe ekonomisine 1 milyon 100 bin TL katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Erdoğan, 'İyi Tarım Uygulamaları' gerek kalite gerekse verimlilik için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, 2017 yılı müracaatlarının başladığını kaydederek, çiftçiler için bereketli bir yıl olmasını diledi.



İyi Tarım Uygulaması toplantısına, Kulu Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Menderes Orhan ve çiftçiler katıldı. - KONYA