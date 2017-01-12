Kulu'da İstişare Toplantısı

Konya'nın Kulu ilçesinin ileri gelenleri, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yapılacak hizmetler ve sorunlara çözüm aranması için düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.



Kaymakam Mehmet Uğur Arslan'ın başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili Yahya Et, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, CHP İlçe Başkanı Vahdettin Yücel, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve iş adamları katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Kulu'nun en önemli yatırımları olan organize sanayi ve doğal gazın hayata geçirilmesini hedeflediklerini, ilçe nüfusunun artırılması, yurt dışında bulunan Kululu iş adamlarının ilçeye dönmeleri ve yatırımlar yapmaları konularına değindi. Belediye başkanı Ahmet Yıldız da, yapılan yatırım ve hizmetlere değindi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara hızla devam edildiğini ifade etti. Toplantının diğer katılımcıları da kendi kurumlarına ait sorunlar ve yapılması gerekenlerden bahsetti.



Toplantıda, Kulu'ya Fen Lisesi, fakülte ve yüksek okul kazandırılması, başta üretime önem verilerek tarımda sulama konusunda Kulu'ya su getirilmesi, hizmetler ve eksiklikler de ele alındı. - KONYA