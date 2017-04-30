Kulu'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Kulu Kırıkkale yolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Hasan G. (57) idaresindeki 06 BB 6482 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Ahmet Ö. (27), S.B.K. (6) ve H.D.G. yaralandı. Yaralılar diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Hasan G. ve iç kanama şüphesi bulunan diğer yaralılarda Konya'ya sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA