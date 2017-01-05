Kulu'da Genç Çiftçilere Düve Dağıtımı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçileri kapsayan hibe desteği kapsamında düve dağıtımı yapıldı.



Kulu'da 5 genç çiftçiye, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan tarafından kura çekilerek Uruguay'dan getirtilen 30 adet angus ve simental cinsi düvelerden 6'şar adet dağıtıldı. Hibe desteği kapsamında düvelerini alan genç çiftçiler, kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için teşekkür etti.



Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ise, yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığımızın projesi genç çiftçilerimize büyük bir imkan tanıyor. Bunun yaygınlaşması, daha fazla çiftçimize ulaşmasını hedefliyoruz. Bu proje ile hem ilçeden göçün engellenmesini, hem de mevcut köylümüzün de daha iyi şartlar altında üretim yapmasını hedefliyoruz" dedi. - KONYA