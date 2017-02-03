Kulu'da Çiftçilere Tarım Eğitimi Verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde çiftlere yönelik "Tarım Kuraklık Verim Sigortası" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kulu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çiftçilere yönelik "Tarım Kuraklık Verim Sigortası" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kulu Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen toplantıya, TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan ve çok sayıda çiftçi katıldı.



Program da konuşan TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, 2017 yılında yeni uygulamaların hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yamak, değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetlerin son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte olduğunu belirterek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlık hazine müsteşarlığı olmak üzere ilgili tüm tarafların kıymetli destekleri ile hayata geçirilen yeni uygulama ile üreticilerin buğday ürününü, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabiliyor. Kuraklık sigortasında buğdayda tane tohumluk ve sap unsurunda teminat kapsamında olduğunu, poliçe priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Üreticilerin çiftçi kayıt sistemine kayıt olduktan ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilecek. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunulduğu, bu uygulamaların ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi - KONYA