Kulu'da 7 Bin 500 Fidan Toprakla Buluşturuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğinde 7 bin 500 fidan öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.



Bahadırlı Mahallesi Kepez mevkinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, belediye tarafından tel örgüler ile koruma altına alınan 2 bin dekar alan içerisine bugüne kadar 65 bin çeşitli fidanın dikildiğini söyledi. Kaymakam Arslan, Konya Orman Bölge Müdürlüğünden gönderilen 7 bin 500 fidanın toprakla buluşturulacağını kaydederek, yalnızca fidan dikme etkinliği olmayıp, ormanlık alanda çeşitli yabani hayvanlar olan tilki, tavşan, keklik, bıldırcın ve diğer hayvanlarında yaşam alanlarına kavuşturulmasının yanı sıra ekili alanlarda zararlı haşerelerle de mücadelesine yardımcı olacağını vurguladı.



Konuşmaların ardından Karaçam ve Sedirden oluşan 7 bin 500 adet fidan protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. - KONYA