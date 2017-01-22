Kulu'da 5 Afgan Kaçak Yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, kaçak yollarla Türkiye'ye giren Afgan vatandaşı 5 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde bir adreste Afgan kaçakların bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri harekete geçti. Evde yapılan kontrolde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri belirtilen Afgan vatandaşları H.N. (25), A.K. (31), R.R. (19), Ş.A. (18) ve A.K. (18) yakalandı. Afgan vatandaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi. - KONYA