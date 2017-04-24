Kültürlü Öğrencilerden Karikatür Sergisi

Özel Bursa Kültür Okulları öğrencileri katıldıkları Karikatür Kulübü'nde çizdikleri karikatürleri meraklılarıyla buluşturdu. Karikatürist Ahmet Aykanat ve Mehmet Kahraman tarafından düzenlenen Karikatür Kulübü'nde eğitim gören 100 öğrencinin karikatürleri, Konak Kültürevi'nde sergilendi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katıldığı açılışta öğrencilerin sosyal medyanın hayata dair etkilerini anlattığı karikatürleri sanatseverlerden tam not aldı. Serginin açılışında bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bozbey, "Çocuklarımızın böyle çalışmalar gerçekleştirmeleri çok önemli. Aralarından çok iyi karikatüristler çıkacağını umuyorum ve gayretlerinden dolayı eğitmenlerimizi kutluyorum. Bizlerin de sanatın yanında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Velilerimizi çocuklarını sanatın dallarına yönlendirdikleri için kutluyorum" dedi. Bozbey, karikatür eğitmenleri Ahmet Aykanat ve Mehmet Kahraman'a da çiçek vererek kutladı. Açılışın ardından karikatürleri inceleyen Bozbey öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

28 NİSAN'A KADAR İZLENİME AÇIK

Özel Bursa Kültür Okulları öğrencilerinin 41 haftalık eğitim eğitim sonucu ortaya çıkan, bir çok ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılan eserleri 28 Nisan Cuma gününe kadar Konak Kültürevi'nde izlenime açık kalacak.

