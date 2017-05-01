Kültürlü Öğrencilerden Ebru Sergisi

Sergi açılışında konuşan Ebru sanatçısı ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Hicabi Gülgen,"Yaklaşık 4 yıldır Ebru etkinliği yapıyoruz, bu derslerde asırlardır süre gelen geleneksel Türk Ebrusunu öğretmeye çalışıyoruz. Biz çocuklarımızı Kültür okullarının adına layık olacak şekilde milli kültürümüze uygun yetiştirme çabası içindeyiz." dedi.

Öğrencilere hem Ebru sanatını hem de felsefesini öğretmeye çalıştıklarının altını çizen Gülgen, katılımcılara teşekkür etti.

Serginin açılışının ardından Özel Bursa Kültür Okulları Ebru Kulübü 5. sınıf öğrencileri Ebru sanatındaki hünerlerini sergilediler. Çevreden de büyük ilgi gören etkinlikte, Kültürlü Öğrenciler,becerileriyle büyük alkış topladılar.