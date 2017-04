Kültürlerini Eğlenerek Öğrendiler

Halkapınar'da ilkokul, ortaokul ve lise de öğrenim gören, 'Halkapınar Kitap Kurtları' öğrencileri, Ereğli müzesini gezerek, at binip, ok attılar.



Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Halkapınar Kitap Kurtları" projesi kapsamında çeşitli okullarda öğrenim gören 42 öğrenci müze gezisi, at binme ve ok atma etkinlikleriyle ödüllendirildi.



Halkapınar ilçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan, proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören, kitap okuma konusunda başarılı olmuş toplam 42 öğrenciyi Ereğli müzesi gezisi, Atlı Spor Kulübü'nde at biniciliği ve İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği'nin okçuluk faaliyetleriyle ödüllendirdiklerini kaydetti.



Kulüp faaliyetlerinin aylık olduğunu hatırlatan Tezcan, kitap okuyan çocukların sosyal faaliyetlerle ödüllendirilerek, bu vesile ile sosyal becerilerinin de geliştiğini sözlerine ekledi.