Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencileri ve ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ilçeye gelen Ata lisesi geçici eğitim merkezinde eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğrenciler, 'Kültürler Arası Şiir Dinletisi'nde bir araya geldi.



Cemil Meriç Konferans Salonu'ndaki programa Türk ve Suriyeli öğrenciler yoğun katılım gösterdi.



Öğrenciler, Türkçe ve Arapça şiir ve drama sahneledi.



Edebiyat öğretmeni Necmettin Yumuşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ülkelerindeki olaylardan dolayı ilçeye gelen Suriyeli öğrencilerle kaynaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Bu yıl ikincisini düzenledikleri programla gelenekselleşmek istediklerini belirten Yumuşak, "Türk ve Suriyeli öğrencilerimiz kendi dillerinde şiir ve drama sahneliyorlar. Gelecek yıllarda daha farklı dillerde de yapmak istiyoruz." dedi.



Yumuşak, gelecek yıl daha farklı çalışmalarını sahneleyeceklerini sözlerine ekledi.



Reyhanlı Ata Lisesi geçici eğitim merkezi öğrencisi Meryem Hatip ise Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



"Kültürler Arası Şiir Dinletisi ile Türk kardeşlerimizle daha sıkı bağlar kuruyoruz" diyen Hatip, "Ben de kendi yöremize ait duygu yüklü bir şiiri seslendirdim ve arkadaşlarımızla beraber savaşın acı yüzünü anlatan drama sahneledik. Bizlere yarım kalan okuma şansını verdiği için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.



Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi Özge Bağlan da kültürler arası kaynaşmanın en etkili yolunun şiir olduğunu kaydetti.



İlçemizdeki Suriyeli kardeşlerimizle kaynaşmayı sağlamak istedik diyen Bağlan, "Bizler şiirlerimizde dil, din, cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadan insanların bir ortak noktada buluşmasını sağladık. Bundan sonra da bu tür çalışmalarla daha fazla kardeşlik bağlarımızı arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi Müdürü İsa Benli de şiir dinletisiyle Türk ve Suriyeli öğrencilerin bir arada olmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.



Programı Kaymakam Tuncay Dursun, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Türk ve Suriyeli öğrenciler izledi.