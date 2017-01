Kültürel Motifler Tüp Geçidi Süslüyor

Bursa'da Emir Sultan tüp geçidi, kültürel desenlerle süsleniyor.



Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarını kültürel desenlerle beziyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emir Sultan tüp geçidinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Bursa kadim bir şehir. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın tarihi birikimini ortaya çıkarmaya gayret gösteriyoruz.



"Bursa'nın her köşesine medeniyetimizin izlerini nakşediyoruz. İlin her yerinde Bursa'nın sanat, kültür ve medeniyet şehri olduğuna dair izler yer alıyor. En güzel desen ve işlemeler duvarlara nakşediliyor" diye konuştu.



Osmanlı motifleri



'UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Bursa'nın semtlerinin de bu noktada büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Altepe, "Emir Sultan'daki tüp geçit, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kentsel tasarım projesi kapsamında yapılmıştı. Buradaki meydanın altında bulunan tüp geçit, Emir Sultan'da önemli bir geçiş yolu Tünelin duvarlarını Bursa'ya has, Osmanlı kültürünün motifleriyle işledik. Erguvan çiçeği, Osmanlı motifleri ve İznik çinileri olmak üzere kültürümüzün izleri duvarlara nakşedildi" diye konuştu. - BURSA