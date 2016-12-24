Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Erken Rezervasyon'' Uyarısı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 8-11 Aralık'ta 10. kez düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda "9. Erken Rezervasyon Kampanyası"nın 2017 lansmanı da gerçekleştirildi.

Kampanyayla yabancı ziyaretçilere sunulan ucuz tatil imkanlarından Türk vatandaşlarının da yararlanabileceği algısının geniş kitlelere yayılması amaçlandı.

ERKEN REZERVASYON KAMPANYASINA 2017'DE YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Bakanlık ve turizm sektöründeki ilgili meslek örgütlerinin katkılarıyla devam eden erken rezervasyon kampanyasına, 2017 turizm sezonunda da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Açıklamada, erken rezervasyon uygulamasının, sağlıklı yürütülerek tüketici mağduriyetlerine meydan verilmemesi açısından yasal zorunluluğunun yanı sıra önleyici etkisi olan zorunlu sigortanın yaptırılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesinin de önemli olduğu vurgulandı.

"SEYAHAT ACENTASI ARAMA EKRANI''

Bu kapsamda, yurtiçi ve yurtdışı tatil planı yapacak vatandaşların, mağduriyet yaşamaması, kaçak faaliyetlerin önlenmesi ve işletme belgeli seyahat acentaları aracılığıyla tatil planlamasının yapılması amacıyla bakanlığın "www.kultur.gov.tr" internet sayfasında bulunan "Seyahat Acentası Arama Ekranı"ndan yararlanmaları istendi.

Tüketicilerin satın aldıkları paket tur karşılığında fiyat değişikliği, sözleşmenin asli unsurlarında değişiklik, turun iptali, sözleşmenin eksik ifası veya feshi gibi durumlarda hangi haklara sahip olduklarını gösterir sözleşmeyi seyahat acentasıyla mutlaka imzalaması ve sözleşmenin bir suretini seyahat acentasından talep etmesi gerektiği de belirtildi.

SERTİFİKAYI SEYAHATTEN ÖNCE ACENTADAN İSTEYİN

Paket turların "zorunlu sigorta" kapsamında olması nedeniyle tüketicilerin, adlarına düzenlenecek "paket tur zorunlu poliçe sertifikası"nı turun başlangıcından önce seyahat acentasından istemesinin önemine işaret edildi.

Bu hususlar, tüketici mağduriyeti oluşmaması için Bakanlık tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) de iletildi.