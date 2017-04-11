Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: "MHP ile birlikte gerçekleştirmek üzere yola çıktığımız Anayasa değişikliğinde pazar günü milletimiz kararını verecek"



ESKİŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "MHP ile birlikte gerçekleştirmek üzere yola çıktığımız Anayasa değişikliğinde inşallah önümüzdeki pazar günü milletimiz kararını verecek" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Eskişehir'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, yönetim ve partililer Bakan Avcı ve Ak Parti İl Başkanı Ünlü'yü kapıda karşıladı. MHP il yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan, Bakan Nabi Avcı, 16 Nisan referandum unda birlik ve dayanışma içerisinde 'evet' kampanyasına destek veren MHP'ye teşekkür etmek ve başarılar dilemek için, bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu referandum unun diğer seçim ve referandum lardan bir farkı olduğunu belirten Bakan Avcı şunları dile getirdi;

"Bu bir parti meselesi değil. Bu millet meselesi, memleket meselesi. Öyle olduğunu da zaten biz özellikle yurt dışından, İsveç'ten Almanya'dan, İsveç'te İsveççe çıkan gazetelerin atığı Türkçe 'Hayır deyin', Almanya'dan çıkan Bild Gazetesinin Türkçe manşet atıp 'Hayır deyin' kampanya yapmasından bunun ne kadar bir mili mesele olduğunu görmek mümkün. Sadece onlara bakarak bile bu referandum un partiler üstü milli bir mesele olduğunu görmek mümkün. Bu sebeple zaten Milliyetçi Hareket Partisi de sayın genel başkanının önderliğinde, bu milli meseleye tam da milli bir duruşla gereken tavrı gösterdiler bu konuda. Ben bu vesileyle bir kere daha bu milli meselede birlikte bizimle aynı duyguları paylaşan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah 16 Nisan referandum unda Türkiye'nin önünü açacak bir neticeyle neticelenmesini cenabı haktan niyaz ediyorum."

MHP ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesine çıkan Bakan Avcı, cadde boyunca esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Bakan Avcı, cadde üzerinde bulunan 'Evet' ve 'Hayır' çadırlarına da uğradı.