Haber - Kamara : Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Bakan Avcı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı (1)
Haber - Kamara : Erhan TEKTEN / İstanbul DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı.
Haber - Kamara : Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
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