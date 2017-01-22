Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı (1)

Haber - Kamara : Erhan TEKTEN / İstanbul DHA



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Bakan Avcı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



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-Nabi Avcı'nın soruları yanıtlaması



-Genel ve detaylar