Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: 'Eskişehir'de Türk Eximbank'ın İrtibat Ofisi Açılacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: "Eskişehir'de Türk Eximbank'ın irtibat ofisi açılacak"



ESKİŞEHİR - 'İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu Desteği Bilgilendirme' toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehirli iş adamlarına Türk Eximbank'ın irtibat ofisinin açılacağı müjdesini verdi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda iş adamı katıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Avcı, ihracatçı KOBİ'lerin en önemli sorunlarından birinin teminat bulmak olduğunu söyledi. Türkiye ihracatı için kredi kefaletinin önemine vurgu yapan Bakan Avcı, "Hükümetimizin ihracatımızın geliştirilmesi amacıyla aldığı tedbirlerden biri de Kasım 2016'da Kredi Garanti Fonu tarafından sunulan Hazine destekli kefalet sisteminin kapsamının genişletilmesidir. Yeni uygulama ile KOBİ dışındaki ihracatçılarımız da KGF kefaletinden faydalanmaya başlamıştır. Bu sayede ihracatçılarımızın finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları en büyük sorunlardan biri olan teminat bulma sıkıntısına da çözüm sağlanacaktır. Türk Eximbank ile yeni düzenlemelere kadar sadece KOBİ'lere kefalet sağlayarak finansmana ulaşma imkanı sağlayan KGF arasındaki işbirliği güçlenerek devam etmektedir. Özellikle son yıllarda bu işbirliğinin düzeyinin daha da artması, ihracatçı KOBİ'lerimiz açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Eximbank özellikle son yıllarda ciddi büyüme hamlesi gerçekleştirmiş bankalarımızdan biridir. Bilanço büyüklüğü açısından 2011 yılında 19'uncu büyük bankayken, 2016 yılında 68,3 milyar TL'lik aktif büyüklüğü ile 52 banka arasında 11'inci sıraya yükselmiştir. Nakdi ihracat kredileri toplamının yüzde 41'ini Eximbank tek başına kullandırmıştır. 2016 yılı itibariyle ihracatçılarımıza 22 milyar dolara yakın nakdi kredi desteği, 11 milyar dolarlık da alacak sigortası desteği ile toplamda 33 milyar dolara yaklaşan destek tek başına Eximbank, her 100 dolarlık ihracatın 23 dolarını finanse etmiştir. 2016 sonu itibariyle firma sayısı yüzde 55'i KOBİ olmak üzere 7 bin 695'e çıkmıştır. 2017 yılında bu rakamların çok daha iyi noktalara çıkacağına gönülden inanıyorum. Kredi Garanti Fonuna ise sağladığı bu imkanlar ve ihracatımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Sağlanan bu imkanlarla sadece Türk Eximbank değil diğer ticari bankalar da sisteme daha iyi koşullarda çekilmekte olup kefalet ve kredi havuzu önemli ölçüde genişletilmektedir. Dolayısıyla, bundan sonra başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılarımız KGF kefaleti ile finansman imkanlarına daha kolay ulaşabileceklerdir. Böylece ihracatçılarımız da enerjilerini finansman temin etmeye değil, yeni pazarlar bularak ihracatlarını artırmaya odaklanabileceklerdir. Türk Eximbank ile KGF İşbirliğinin hayırlara vesile olmasını diliyor, ihracatımızın 2017 yılında ciddi bir artış kaydetmesini temenni ediyorum" dedi.

"Türk Eximbank irtibat ofisi Eskişehir'e açılacak"

İş adamlarının Türk Eximbank şubesinin Eskişehir'e açılması talebini ilettiği hatırlatan Bakan Avcı, konuşmasının devamında konuyla ilgili şunu söyledi:

"Burada bir şube açsın diye bir talep var. Daha önce açılan şubelerden önce irtibat ofisleri olarak başlatıldı. Sonra bunların performansları göz önüne alınarak, şubeye dönüştürüldü. İnşallah Eskişehir'de de Genel Müdürümüz ile konuştuk. İrtibat ofisimizi açacağız. Performans doğrultusunda zaman içerisinde konuşacağız."

Konuşmanın ardından Bakan Nabi Avcı'ya günün anısına bir tablo hediye edildi. Toplantının ilk bölümüne katılan Bakan ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Eskişehir İl Teşkilatını ziyaret etmek için otelden ayrıldı.