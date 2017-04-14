Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: ' Yapamayacağımız Hiçbir Işin Sözünü Vermedik'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "AK Parti hükümetleri döneminde titizlikle riayet ettiğimiz bir prensibimiz oldu, yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik, söz verdiğimiz işleri ise mutlak surette yaptık. Daima istikrardan ve kalıcı çözümlerden yana olduk." dedi.



Avcı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, esnaf odalarının ülkenin geçmişten bugüne en önemli meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları olduğunu söyledi.



Anadolu'nun her yerinde ve yurt dışında Ahi Evran geleneğini sürdüren esnafın, ülkenin en zor zamanlarında vefalarıyla, kanaatkar tavırlarıyla takdire şayan bir duruş sergilediğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:



"Hükümetimiz de 15 yıldan beri Ahi Evran geleneğini sürdüren esnafımızın sorunlarını çözmek için onlarla istişare halinde ve imkanlar nispetinde gereken gayreti göstermiş, onları birçok konuda desteklemiştir. Esnaf Ahilik Sandığı'nın kurularak işsiz kalan esnafın işsizlik maaşı alabilmesi, birçok konuda KDV ve ÖTV indirimleri ile esnafımızın desteklenmesi, KOSGEB destekli geri ödemesiz ve faizsiz kredilerin sunulması, genel sağlık sigortasından esnafımızın da faydalandırılması, özelikle genç esnaf ve sanatkarlarımıza getirilen vergi muafiyeti, bankalara borçlu olan esnafımıza getirilen sicil affı gibi birçok radikal düzenleme ile esnafımıza çok önemli destek ve teşvikler sunulmuştur."



Bakan Avcı, AK Parti hükümetleri döneminde titizlikle riayet ettikleri bir prensipleri olduğunu, yapamayacakları hiçbir işin sözünü vermediklerini hatırlatarak, "Söz verdiğimiz işleri ise mutlak surette yaptık. Daima istikrardan ve kalıcı çözümlerden yana olduk. Daha önceki iktidarlar döneminde şiar edinilen 'Benden sonrası tufan' mantığıyla hareket edip ülkemizi dar boğaza sokmadık, gençlerimize borç yükü altında bükülen bir ülke bırakmadık. Şimdi sizlerin de malumu olduğu üzere ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte daima istikrardan yana olan esnafımızın yine aklı selimle, sağduyu ile hareket edeceğine canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.



Toplantıya katılanlara, bir anısını aktaran Avcı, şunları kaydetti:



"Seneler evvel ben genç bir gazeteciyim, yeni bir gazete çıkarmışız fakat gazete bir türlü beklediğimiz tiraja bir türlü ulaşmıyor. 20 bin satsak başa baş gelecek bir türlü 20 bine ulaşamıyoruz. 80'li yıllar, askeri idare devam ediyor. Rahmetli Süleyman Demirel, Ecevit siyasi yasaklı. Ne yapalım? Dedik ki gidelim Süleyman Demirel ile röportaj yapalım. ya askeri idare bizi bu yüzden kapatır, biz de kurtuluruz veya röportajı yayınlarız tiraj alırız. Eski Adalet Partililer ilk defa Demirel'in bir röportajını okumak için gazeteyi alırlar biz de tiraj kazanırız. Bu niyetle randevu aldık. Rahmetli Demirle'in Güniz Sokak'taki evine gittik. Evin içindeki salonda Anadolu'dan geldiği belli Adalet Partili vatandaşlar oturuyor. Kalabalık bir heyet Demirel'i ziyarete gelmiş.



Beni de Demirel'in yanına oturttular. Ben de kulağına doğru eğildim, 'Efendim siz memleketimize uzun yıllar hizmetlerde bulundunuz, duayen bir siyasetçisiniz. Şimdi yeni yeni tekrar demokrasiye geçilecek, siyasi partiler kurulacak, dolayısıyla sizin demokrasiye geçiş sürecinde duayen bir siyasetçi olarak tecrübeli bir devlet adamı olarak söyleyecekleriniz var. Biz de onun için bir röportaj yapmak istiyoruz.' Çok memnun oldu, sonra 'Şimdi şu söylediklerini şöyle yüksek sesle söyle de şu arkadaşlar duysunlar.' dedi. 'Bakın halen gazeteciler benimle gelip röportaj yapıyorlar, benim duayen bir siyasetçi olduğumu söylüyorlar. Arkadaşlar da bir duysunlar.' dedi. Sizlerin ne kadar vefakar olduğunuzu biliyorum ama lütfen siz de şu yapılanları biraz yüksek sesle dışarıda da konuya komşuya bu işten haberi yokmuş gibi davrananlara da. Çünkü esnaf aynı zamanda da kanaat önderidir. Pek çok çevre ile iletişim halindedir. Onun için esnaf kardeşlerimizden burada bütün odaların temsilcisi var. Neden istikrara ihtiyaç olduğunu en iyi esnaf bilir."



Bakan Avcı, etkinlik öncesinde Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki "Evet" çadırları ile esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.