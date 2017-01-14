Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Turizm Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Vatandaşlarımızın tatil planlamalarını bir an önce yapıp, erken rezervasyonlarla olabildiğince ucuza getirmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.



Lütfi Kırdar Kongre Sarayında turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Avcı, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sektör temsilcileriyle bir araya gelip hem aktüel hem yapısal sorunlar üzerinde görüş alışverişi yaptıklarını anlattı.



Türk turizmi açısından 2016'nın daralma yılı olduğunu dile getiren Avcı, "Bir darboğazdan geçtik ama bu yıl tüm bu güçlüklere rağmen sektörümüzün bu alanda çalışan bütün paydaşları büyük bir direnç ve kararlılıkla bu yılı yeni ümitlere açılacak şekilde tamamladılar." dedi.



Bu yıl için daha fazla neler yapılabileceğini sektör paydaşlarıyla enine boyuna tekrar gözden geçirdiklerini ifade eden Bakan Avcı, bakanlık olarak sektör temsilcilerinden değerli ve verimli görüşler aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Onların bir takım bürokratik taleplerini ve sıkıntılarını dinledik. Turizm 50'ye yakın alt sektörü ilgilendiren geniş bir alanı kapsıyor. Dolayısıyla sadece Kültür ve Turizm Bakanlığını değil aynı zamanda farklı farklı bakanlıklarımızın da bu sektörle ilgili yapabilecekleri, yaptıkları var. Tüm bunlara aracılık etmek üzere bu toplantıları fırsat olarak değerlendiriyoruz. Sektör temsilcileri önerilerini ayrıca dosya halinde bizlere sundular, iletiyorlar. Verimli bir toplantı oldu."



Erken rezervasyonun özellikle iç turizm açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, yerli yabancı ayrımı konularındaki spekülasyonların arkasında yatan nedenlerden birinin de vatandaşların erken rezervasyon konusuna yabancılar kadar ilgi göstermemeleri olduğunu söyledi.



Bu yıl erken rezervasyon tarihini çok erken açıkladıklarına dikkati çeken Nabi Avcı, "Bütün vatandaşlarımızın tatil planlamalarını bir an önce yapıp, erken rezervasyonlarla olabildiğince ucuza getirmelerini şimdiden hep birlikte tavsiye ediyoruz. Bir de sektörde çalışanlar için yapılacaklar var. Arkadaşlarımızın önerileri doğrultusunda bu konuyu da hükümet gündemine taşıyacağız. Mevcut istihdam yapısının bu darboğazdan olumsuz etkilenmemesi için daha fazla ne yapabiliriz, bunları da toplantılarımızda ele alıyoruz. Bugün bunun teknik ayrıntılarını ayrıca konuştuk." diye konuştu.



Toplantıya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD) Murat Ersoy, Turist Rehberleri Birliği (TÜREB) Başkanı Zeki Apalı, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Ramazan Bingöl, Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Barış Mater katıldı.