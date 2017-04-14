Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Şeker Fabrikası Işçileriyle Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İnşallah 16 Nisan'dan sonra ayağımızdaki prangalar engeller kaldırılmış olarak her alanda Türkiye'yi bulunduğumuz yerden çok daha ileri noktalara taşımak için el birliği ile çalışacağız." dedi.



Avcı, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, işçilerin kendisine gösterdiği sıcak ilgiye teşekkür etti.



Fabrikanın siyaseten AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay'a zimmetli olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:



"Günay, daha önce Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte fabrikayı ziyaret etti. Görüşmeler sırasında gerekeni sizin adınıza, burada sadece bir işçi temsilcisi yok bir de Emine hanım var. Dolayısıyla üretiyor, takip ediyor ve şunu da söyleyeyim Emine hanım başlattığı işi bitirir. Tuttuğunu koparır. Onun için inşallah gerek geçici işçi kardeşlerimiz ile ilgili gerekse bu fabrikanın organizasyonu ile ilgili konularda telaşa mahal yok, hiç kimse endişe etmesin. Eskişehir Şeker Fabrikalarının tarihi değerinin hepimiz farkındayız. Hükümette, maliye bakanı ve başbakan da farkında. Dolayısıyla biz hükümet düzeyinde bu konunun takipçisiyiz. Emine hanım anlık, sürekli takipte. İnşallah hem geçici statüsünde çalışan işçi kardeşlerimizin statülerinin iyileştirilmesi için hem de fabrikanın daha verimli hale gelmesi için alınacak tedbirler konusunda çalışmalarımız son safhaya gelmiş durumda. Hep birlikte Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz."



"Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacağız"



Bakan Avcı, Türkiye'nin son 15 yılda bir çok alanda ikiye üçe katlandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bunlar engelli koşularla oldu. Engellerle boğuşa, boğuşa bu hale geldik. İnşallah 16 Nisan'dan sonra ayağımızda ki prangalar engeller kaldırılmış olarak her alanda Türkiye'yi bulunduğumuz yerden çok daha ileri noktalara taşımak için el birliği ile çalışacağız. Biz çalışıyoruz ondan emin olabilirsiniz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Sizin de çalıştığınızı görüyoruz. İnşallah Allah emeğinizi zayi etmeyecek ve memleketimizi layık olduğu seviyelere, çocuklarımızın, torunlarımızın Türkiye'sini daha müreffeh daha yüksek noktalara taşımak için inşallah el birliğiyle 16 Nisan'dan sonra da devam edeceğiz."



Konuşmanın ardından Bakan Avcı ve AK Parti Milletvekili Günay işçilerle yemek yedi ve fotoğrafı çektirdi.