Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Sanat Galerisi ve Akademi Açılışına Katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Albaraka Türk Sanat Galerisi ve Akademisi açılış törenine katıldı.



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışta konuşan Avcı, "2005'ten bu yana 3 yılda bir düzenlenen Uluslararası Albaraka Hat Yarışmasıyla oluşan Albaraka Hat Koleksiyonu ve Ebru Sanatı Koleksiyonunun yurt içi ve yurt dışında tanıtımının birçok sergiyle gerçekleştiğini biliyoruz. Kültürümüze, sanatımıza hizmet eden sanatçılara şükranlarımı sunuyorum. Albaraka'nın 'Prestij Kitaplar' adı altında yayınladığı güzide eserlere yenilerinin eklenmesini, aynı zamanda bir kitapsever olarak heyecanla bekliyorum. Akademi ve galeriye katkıda bulunan herkese ve burada sanatlarını icra eden sanatçılara teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmasının ardından Bakan Nabi Avcı'ya hediye takdim edildi.



ÜCRETSİZ DERSLER VERİLECEK



Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşan merkez, hem önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatı ile ney dersleri başta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her kesime hitap eden sanat kursları ile hizmet verecek.



Bugüne kadar hat eserlerinden oluşan sergilerle dünyanın dört bir yanında hat sanatının gelişmesi için önemli katkı sağlayan Albaraka Türk, galeri bölümünde klasik Türk İslam Sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alacağı sergilere ev sahipliği yapmayı planlıyor. Aynı zamanda "Albaraka Akademi" ismi altında yer alan sınıflarda klasik Türk İslam Sanatları'na dair ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılacak.



- İstanbul