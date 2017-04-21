Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, John Freely'nin Vefatı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'yle ilgili eserleriyle tanınan John Freely'nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakan Avcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"John Freely, bir gezgin, bir fizikçi, bir yazar, bir akademisyen ve Türkiye'yle ilgili başarılı eserleriyle ülkemize önemli katkılarda bulunmuştur. Çok yönlü bu bilim adamını son yolculuğuna uğurlarken yakınlarının, sevenlerinin, sanat ve akademi camiasının acılarını paylaştığımızı ifade etmek isterim." - ANKARA