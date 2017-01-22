AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Bakan Avcı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
- İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı (1)
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Bakan Avcı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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