Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Eskişehir'de

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Beylikova Türk Dünyası Kültür Evi'nde muhtarlarla basına kapalı görüşen Bakan Avcı, daha sonra Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti.



Avcı, buradaki programın ardından ilçede doğalgaz dağıtımının başlaması nedeniyle evlerine gaz bağlatan Ramazan-Şükriye Öztürk çiftini ziyaret ederek, vanayı açtı.



Beylikova Fen Lisesine geçerek okul önünde kendisini bekleyen öğrencilerle görüşen Avcı, lisenin yapımı devam yurt inşaatında incelemelerde bulundu.



Burada, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, inşaat alanında işçilerin beslediği köpek yavrusunu kucağına alarak, Bakan Avcı'nın yanına götürdü.



Köpek yavrusunu seven Bakan Avcı, inşaat işçileriyle fotoğraf çektirerek, ilçeden ayrıldı.