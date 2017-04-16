Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan Teşekkür Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Demokratik tercihini kullanan Eskişehir halkına sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." dedi.



Bakan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylaması sürecinin huzur içinde geçmesinde emeği bulunan başta Eskişehir Valisi Azmi Çelik, emniyet mensupları, kamu görevlileri, sandık kurulu üyeleri ile basın mensuplarına teşekkür etti.



Herkesin demokratik tercihi kullandığını vurgulayan Avcı, "Demokratik tercihini kullanan Eskişehir halkına da sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." diye konuştu.