Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Refik Erduran'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Bakan Avcı'nın mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi Başkanı, tiyatromuzun ve basınımızın çok yönlü kalemi Refik Erduran, oyunları, romanları, senaryoları, köşe yazıları, yayıncılığı ve özellikle tiyatromuza kazandırdıklarıyla her zaman saygı ve sevgiyle anılacaktır. Refik Erduran'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum." - ANKARA