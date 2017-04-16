Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan Paskalya Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Üzerinde yaşadığımız bu topraklar yüzyıllar boyunca insanoğluna farklı gelenek, kültür ve inançlara saygı göstermenin, ötekileştirmeden yaşamanın, ayırmadan kucaklamanın büyüklüğünü öğretmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Avcı, Paskalya Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutlayan Avcı, mesajında, "Üzerinde yaşadığımız bu topraklar yüzyıllar boyunca insanoğluna farklı gelenek, kültür ve inançlara saygı göstermenin, ötekileştirmeden yaşamanın, ayırmadan kucaklamanın büyüklüğünü öğretmiştir. Bugün bu öğreti her zamankinden daha güçlü ve sağlamdır." ifadelerine yer verdi.