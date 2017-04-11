Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'dan MHP'ye Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Bu referandum un diğer seçimlerden ve referandum lardan bir farkı var. Bu bir parti meselesi değil, millet, memleket meselesidir." dedi.



Avcı, MHP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin çalışmaların sonuna yaklaştıklarını, pazar günü milletin son sözü söyleyeceğini kaydetti.



Çalışmalarında başarılar dilemek için MHP İl Başkanlığını ziyaret ettiğini dile getiren Avcı, şunları söyledi:



"Bugün hem bu birlik ve beraberlik için hem de vazifelerinden dolayı il başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarını tebrik etmek istedim. Birlikte gerçekleştirmek için yola çıktığımız anayasa değişikliğinde inşallah önümüzdeki pazar günü milletimiz kararını verecek. Gösterilen misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu referandum un diğer seçimlerden ve referandum lardan bir farkı var. Bu bir parti meselesi değil, millet, memleket meselesidir. Bu milli meselede bizimle aynı duyguları paylaşan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."



Bakan Avcı, beraberindeki partililerle, ziyaretin ardından İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerindeki "Evet" ve "Hayır" çadırları ile esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.