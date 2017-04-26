Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Bosna Hersek'te
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile bir araya geldi.
Avcı'nın İzetbegovic ile Başkanlık binasında yaptığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Bakan Avcı, ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'in Kovaçi Şehit Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.
Nabi Avcı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Zenica şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 5. Çocuk Şenliği'ne de katılmıştı.
Avcı'nın, Saraybosna ziyaretini, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde onuruna verilecek akşam yemeği ile tamamlaması bekleniyor.