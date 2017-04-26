Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Bosna Hersek'te

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Saraybosna ziyareti kapsamında, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.



Kovaçi Şehit Mezarlığı'na gelerek İzzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakan Avcı, kabrin başında dua etti.



Bakan Avcı, Saraybosna'daki temasları kapsamında ayrıca Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanoviç ile bir araya geldi. Parlamento binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Avcı, bugün ayrıca Yunus Emre Enstitüsü tarafından ülkenin orta kesimlerindeki Zenica şehrinde düzenlenecek Çocuk Şenliği'ne katılacak.