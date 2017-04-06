Kültür ve Turizm Bakanı Avcı - Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansının dünya markası haline geldiğini belirterek, "Özellikle son 10-15 yılda gerçekten hem teknolojik hem de beşeri altyapısını çok güçlendirdi. Bugün bölgenin değil bütün dünyanın sayılı ajanslarından biri haline geldi." dedi.



Avcı, AA'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 1920'den bu yana Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.



AA'nın büyük fedakarlıklarla kurulduğuna işaret eden Avcı, şunları kaydetti:



"Çalışanlarının büyük fedakarlıklarıyla buraya geldi. Bugün artık Anadolu Ajansı bir dünya markası. Özellikle son 10-15 yılda gerçekten hem teknolojik hem de beşeri altyapısını çok güçlendirdi. Bugün bölgenin değil bütün dünyanın sayılı ajanslarından biri haline geldi. Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sağlık, huzurlu çalışmalar diliyorum. Geçmişte Anadolu Ajansına hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu Ajansından emekli olanlara da sağlıklı, huzurlu, nice mutlu yıllar diliyorum."



"AA en zor dönemde bile ülke insanın sesini duyurdu"



AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da Milli Mücadele'den bu yana Türkiye'nin sesi olan, en zor dönemde bile ülke insanının sesini duyuran AA'nın bugünlere gelmesinde emeği geçenleri gönülden kutladığını söyledi.



"Anadolu Ajansı" denilince akla ilk gelenin, tarafsız ve hızlı habercilik olduğunu dile getiren Karacan, "Anadolu Ajansının nice 97 yıllara kavuşmasını temenni ediyorum. Anadolu Ajansında çalışıp da ebediyete intikal edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



"AA'nın tarihi cumhuriyetten eski"



AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise AA'nın tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan eski olduğuna dikkati çekti.



AA'nın her zaman doğru, objektif, etik davranarak, en hızlı haberleri veren kuruluşlardan biri olduğunu belirten Günay, "Gelişen bilgi ve iletişim teknolojisiyle artık anlık, saniyelik haberlerin doğru, objektif ve etik verilmesi önemli. Bunu Anadolu Ajansında hep görmüşümdür. Bu nedenle 1920'den beri emeği geçen, her kademesinde çalışan ajansımızın değerleri mensuplarının 97. yılını kutluyorum. Daha nice 97 yıllar diliyorum." diye konuştu.