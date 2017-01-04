Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Afyonkarahisar'da Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Bütün Osmanlı coğrafyasında büyük bir şöhreti olan Tanburi Cemil Bey, hem musiki edasıyla hem de şahsiyetiyle müziğimizin en seçkin simalarından biri olmuştur." dedi.



Avcı, Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ), vefatının 100. yılı münasebetiyle Tanburi Cemal Bey'in eserlerinden oluşan özel konser ile CD ve belgeselin tanıtımında yaptığı konuşmada, besteleri, icraları ve günümüze kalan kayıtlarıyla Türk musikisinin en önemli isimlerinden olan sanatçıyı rahmet ve şükranla yad ettiklerini söyledi.



"Her ne kadar ismi tamburla anılsa da birçok enstrümanın icrasında usta bir isim olan Tanburi Cemil Bey, bildiğiniz üzere yaylı tamburun mucidi, bu enstrümanı müziğimize kazandıran çok önemli bir sanatçıdır" diyen Avcı, ayrıca klasik kemençe, alto kemençe, viyolonsel gibi birçok enstrümanın da ustası olan sanatçının Türk müziğinde kendi başına bir ekol oluşturduğuna dikkati çekti.



Sanatçının, icraları kayıt altına alınan, kendi çağında da iyi tanınan bir müzik adamı olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:



"Müziğin yanı sıra başta Yahya Kemal olmak üzere birçok yazar ve edebiyat adamının da hayatında çok önemli izler bırakmış bir sanatkardır. Bütün Osmanlı coğrafyasında büyük bir şöhreti olan Tanburi Cemil Bey, hem musiki edasıyla hem de şahsiyetiyle müziğimizin en seçkin simalarından biri olmuştur. Zarif, beyefendi, sakin, mütevazı, az konuşan, sözünü sanatıyla söyleyen bir insan olarak hem dün hem de bugün hepimiz için, sanatçılarımız, müzisyenlerimiz için örnek bir kişilik olan Tanburi Cemil Bey'in eserlerinden oluşan bu anlamlı konseri icra edecek olan bütün sanatçılara çok teşekkür ediyorum."



Daha sonra, Tanburi Cemil Bey bestelerinden oluşan konser verildi.



Programa Avcı'nın yanı sıra, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve davetliler katıldı.



Ardından protokoldekiler, AKÜ Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesini gezdi.