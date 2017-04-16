Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Tartışmalar artık geride kalmıştır. 80 milyon biriz, beraberiz. 'Evet' diyeniyle 'Hayır' diyeniyle biz Türkiye'yiz." dedi.



Avcı, AK Parti Eskişehir İl binası önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, referandum sonuçlarının vatana ve millete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.



Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de çok güzel, tam bir demokratik olgunluk ve huzur içinde seçimlerin yapıldığını, milletin kararını verdiğini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:



"Millet önümüzü açtı. İnşallah Türkiye'nin prangaları çözülüyor, engeller kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye çok daha kararlı, etkili bir yönetim biçimine kavuşuyor. İnşallah 3 Kasım 2019'da milletimizin önüne iki sandık gelecek. Bundan birinde cumhurbaşkanını ve onun başkanlığında kurulacak hükümeti seçeceğiz, diğerinde de inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisini seçeceğiz. Türkiye bu etkili, sağlam ve arkasında yüzde 50 artı bir millet destek olan hükümetlerle 5 yıl boyunca istikrarlı bir biçimde yönetilmeye başlayacak. Eskişehir'de başta il başkanımız olmak üzere, gece gündüz koşan tüm teşkilatımıza ve üyelerimize, ilçe başkanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte omuz omuza sahadaydık. İleride çocuklarımıza, torunlarımıza gönül rahatlığıyla şunu söyleyebileceğiz, 'O büyük tarihi dönüşüm gecesinde ben de oradaydım, bu çorbada benim de tuzum var.' Hepiniz, bu büyük tarihi dönemecin hem şahitleri hem de yazıcıları arasındasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Allah devlete ve millete zeval vermesin."



Bakan Avcı, kampanya sürecinde sergilenen demokratik olgunluğun bu zafer kutlanırken de gösterileceğine inandığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın da Başbakanımızın da özellikle söylediği gibi, tartışmalar artık geride kalmıştır. 80 milyon biriz, beraberiz. 'Evet' diyeniyle 'Hayır' diyeniyle biz Türkiye'yiz. İnşallah bu tarihi kararla tüm Türkiye'ye hizmet etmenin önü açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.