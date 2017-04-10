Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Meclis içinde koalisyon pazarlıklarıyla kurulmuş yarım yamalak, güçsüz hükümetler değil milletin yarısından fazlasının oyuyla seçilmiş sağlam hükümetler olacak." dedi.



AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından Ağapınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte halka hitap eden Avcı, özellikle 15 Temmuz'da gösterilen kahramanlıktan sonra Türk halkı ile gurur duyduklarını söyledi.



Kendisini dinlemeye gelen vatandaşların birlik ve beraberlik mesajı verdiğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:



"Burada yurdun dört bir tarafından gelmiş kardeşlerimiz barış, huzur, kardeşlik içinde ekmeğinin, işinin, aşının peşinde. Ellerinde taşıdıkları Türk bayrağı ile huzur içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Birliğin ve beraberliğin en güzel tablolarını oluşturuyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da bir anayasa değişikliğini oylayacağız. Milletin önüne iki sandık gelecek, birinden cumhurbaşkanını seçeceğiz. Ne zaman? Kasım 2019'da. Birinden cumhurbaşkanını, diğerinden TBMM'yi. Böylece çok daha etkili, hızlı karar alan; güçlü, arkasında milletin yüzde 50'sinden fazlasının desteği olan kararlı, istikrarlı hükümetlerimiz olacak. Öyle Meclis içinde koalisyon pazarlıklarıyla kurulmuş yarım yamalak, güçsüz hükümetler değil milletin yarısından fazlasının oyuyla seçilmiş sağlam hükümetler olacak. Ne kadar için? 5 yıl için. Bu, istikrar, kalkınma, daha çok iş, AŞ ve daha çok refah demektir.



İnşallah 16 Nisan'da bu oylama ile Türkiye bu yolda çok büyük bir engeli aşmış olacak. Türkiye son 15 yılda AK Parti iktidarında pek çok alanda büyük mesafeler aldı. Sağlık, eğitim, ulaşım, ekonomi, tarım gibi pek çok alanda ciddi mesafeler aldı ama engelli koşu ile aldı. Engelleri aşa aşa aldı."



Bakan Avcı, daha sonra etkinliğin yapıldığı alanın yanında bulunan Karapınar Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Görevli askerlere baklava ikramında bulunan Avcı, onlarla bir süre sohbet etti.



Halka hitabından önce kent merkezindeki bir alışveriş merkezini de ziyaret eden Bakan Avcı, kitap satış mağazasında kitapları inceledi. Avcı, buradan satın aldığı bazı kitapları, kendisini takip eden basın mensuplarına hediye etti.