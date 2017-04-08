Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Son 15 yılda pek çok engel karşımıza çıktı. Şimdi bu referandum da istiyoruz ki bu engelli koşuyu artık biraz rahat koşalım. Engelli bir koşuda Türkiye bu kadar zamanda, 15 yılda ikiye üçe katlanmışsa engelsiz bir koşuda Allah'ın izniyle çok daha iyi mesafe alır." dedi.



Avcı, Dede Mahallesi'ndeki Türk Ocakları Eskişehir Şubesinin açılışında, Türk Ocakları'nın Türkiye'nin en kadim sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını söyledi.



Yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Avcı, "Türk Ocakları bilindiği üzere milli kültürün, terbiyenin, fikir hayatımızın geliştirilmesi, milli birliğin kuvvetlendirilmesi, içtimai yapımızın sağlamlaştırılması maksadıyla kurulmuştur. Türk Ocakları çok büyük bir toplumsal talebe cevap veriyor. Ayrıca Türk Ocakları yayınları ve gerçekleştirdiği diğer programlarla kültür sanat dünyamıza çok önemli hizmet veriyor. Bununla yerli ve milli duruşu ayakta tutuyor." diye konuştu.



Bakan Avcı, konuşmasının ardından Eskişehir Valisi Azmi Çelik, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Nedim Ünal ile kurdeleyi keserek binanın açılışını gerçekleştirdi.



"16 Nisan'da güzel bir cevap vereceğiz"



Mihalıççıklılar Derneğini de ziyaret eden Avcı, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin detaylarını dernek üyelerine anlattı.



Türkiye'nin son 15 yılda pek çok alanda önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:



"Ama bu kolay olmadı. Bu engelli koşu gibi oldu. Son 15 yılda pek çok engel karşımıza çıktı. Şimdi bu referandum da istiyoruz ki bu engelli koşuyu artık biraz rahat koşalım. Engelli bir koşuda Türkiye bu kadar zamanda, 15 yılda ikiye üçe katlanmışsa engelsiz bir koşuda Allah'ın izniyle çok daha iyi mesafe alır. Şimdi biz bunu biliyoruz ama bunu başkaları da biliyor. O yüzden 15 yıl boyunca karşımıza çıkarılan engellerin büyük kısmında onlarında parmağı var. O zaman anlıyorsunuz İsveç'teki, Almanya'daki gazete niye Türkçe 'Hayır' kampanyası başlatıyor?"



Avcı, 16 Nisan'da yapılacak referandum un parti meselesi olmadığını dile getirerek, "Dışarıdaki adam onun için bu işin içinde. Biz de Allah'ın izniyle 16 Nisan'da İsveç'teki, Almanya'daki gazeteye hep birlikte inşallah güzel bir cevap vereceğiz. İnşallah Türkiye bu 15 senelik engelli koşusunu önümüzdeki yıllarda engelsiz olarak daha hızlı, daha etkili koşacak." ifadelerini kullandı.



Bu arada, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesinde okul bahçesine fidan diken Bakan Avcı, öğrencilere çam fidanı ve satranç takımı hediye etti.