Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kültürün bütün alanlarında neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereye gitmeyi planlıyoruz, bunun için neler yapmamız gerekir, bunları konuşmak ve tartışmak üzere çok geniş katılımlı bir Milli Kültür Şurası düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 3 Mart 2017'de İstanbul'da 3. Milli Kültür Şurasını toplayacağız." dedi.



Avcı, Milli Kütüphane'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) düzenlenen "Çınarın Gölgesinde Sohbetler" programında gençlerle bir araya geldi.



27 yıldır toplanmayan Milli Kültür Şurasının üçüncüsünün 3 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacağını ifade eden Avcı, "İlk Milli Kültür Şurası, 1982 yılında yapılmış. Anayasaya göre 3 yılda bir yapılması gerekirken ikincisi 1989'da yapılmış, ondan sonra bir daha yapılmamış." diye konuştu.



Avcı, Milli Kültür Şurası'nda gençler için her türlü tartışma zemininin olacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Kültürün bütün alanlarında neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereye gitmeyi planlıyoruz, bunun için neler yapmamız gerekir, bunları konuşmak ve tartışmak üzere çok geniş katılımlı bir Milli Kültür Şurası düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 3 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 3. Milli Kültür Şurasını toplayacağız. Şuradaki 17 komisyonun içerisinde çocuk, gençlik ve aile konuları var. Milli Kültür Şurası bünyesine katılmak isterseniz, izleyicilere de açık olacak, sizler de söz alıp katkılarda bulabileceksiniz."



"Türk sinemasına 2017'de 40 milyon destek vereceğiz"



Sinema alanında desteklerin arttığını dile getiren Avcı, gençlerin senaryo, kısa film, çizgi film gibi projelerini hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığına sunma noktasında çekimser olmamalarını istedi.



Türk sinemasının geldiği noktanın memnun edici olduğunu söyleyen Avcı, "Sinema konusunda Türk sineması gerçekten bugün bir bütün halinde, bütün renkleriyle ciddi bir sıçrama içerisindedir. 2002 yılında Türkiye'de toplam 9 film çevrilmişti, geçen yıl 139 film çekildi ve bunların büyük bir bölümüne de Kültür Bakanlığı maddi olarak destek verdi." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Avcı, 2016'da sinema alanına 25 milyon destek verildiğini aktararak, şöyle konuştu:



"Sinema sektöründe, onun finansman sorunlarını bilenler takdir edecektir ki 25 milyon, o kadar çok film için büyük bir rakam değil, hatta çok sembolik bir rakam ama Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bu destekler başka sponsorlar ve finansörler bulma konusunda yol açıyor. Eğer bir filme Kültür Bakanlığı az da olsa bir destek veriyorsa, bu bir sertifikasyon yerine geçiyor. Yani Kültür Bakanlığı, 'Ben bu filmi önemsiyorum' demiş oluyor. Dolayısıyla bir yatırımcı ya da finansör, bu filme yatırım yapıp yapmamayı, sermaye verip vermemeyi düşünüyorsa teşvik edici bir işaret oluyor.



Bu yıl bunu daha da arttırdık, 2017'de 40 milyon destek vereceğiz. Gençlerle beraberken uzun metrajlı film destekleri sizi çok fazla ilgilendirmeyebilir ama sizin için özel desteklerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES Projesi, gençlik destek programımız var. Sözgelişi siz bu programı burada Milli Kütüphane'nin sağladığı imkanlarla yapıyor olmasaydınız ama yine de böyle bir şey yapmak isteseydiniz, bize gelip deseydiniz ki 'Biz Samsun'da üniversite öğrencileri ile yazarları, çizerleri, düşünürleri buluşturmak, sohbet ettirmek istiyoruz', bu program dahilinde sizi desteklerdik. Çok şükür, devletimize Allah zeval vermesin, gençlere yönelik pek çok proje için imkanlar geliştirmiş. Biz de kültür alanında özellikle sizlere, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. "



Türk sinemasında sevindirici gelişmeler olduğunun altını çizen Nabi Avcı, "Türk seyircisi kendi sinemasını seyretmek konusunda Avrupa'da birincidir. Yani Fransızlar, Fransız filmlerinden çok Amerikan filmlerini izliyorlar. Almanlar da aynı şekilde Alman filmlerinden çok yabancı, daha çok Hollywood yapımlarını izliyorlar ama Türk seyircisi yüzde 50'nin üzerinde bir oranla önce Türk filmini izliyor." ifadesini kullandı.



UNESCO gençleri destekliyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" açıklamasını hatırlatan Bakan Avcı, "Dünyanın beşten büyük olduğu doğru. UNESCO, BM'nin kuruluşları içerisinde istisnai bir yapıdır. Daha önce BM'nin farklı kuruluşlarında hep bu 5 ülkenin egemenliği varken, UNESCO'da bu kırılmış durumdadır. UNESCO, ilk defa BM kuruluşları içerisinde Filistin devletini bünyesine almayı kabul eden kuruluş olduğu için Amerika yaptığı maddi yardımı kesti. Buna rağmen UNESCO hala ayaktadır. Dolayısıyla UNESCO'ya yönelik projeleriniz olursa, onları da Kültür ve Turizim Bakanlığı desteklemeye hazır." dedi.



Bakan Avcı, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:



"Kendi şehrinizle, yörenizle ilgili çalışmaları, müzik derlemeleri yapabilirsiniz. Masal derleyip, çocuk oyunları veya yörenizdeki kültürel mirasla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Onları da UNESCO üzerinden destekliyoruz. Gençlerin günümüzde 'Ben aslında bir şey yapmak istiyorum ama imkanım yoktu' deme şansları pek yok. Eğer bir fikriniz varsa, bir projeniz varsa iyi, güzel, yararlı işler yapma konusunda bir iradeniz varsa, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere sizi desteklemek için bekleyen pek çok kurumumuz var."