Kültür ve Turizm Bakanı Avcı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gelişen şartlara uyumla bir Telif Hakları Yasası için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.



Avcı, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi Üniversiteliler Arası İletişim Yarışması" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği yarışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.



Telif hakları konusundaki mevzuatı AB mevzuatına uyumlaştırmak için başlattıkları çalışmalara değinen Avcı, "Bu konuyu gerçekten ciddiye alıyoruz. Gelişen şartlara uyumlu bir telif hakları yasası ve dolayısıyla uygulamasının oluşması için Bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Bakan Avcı, meslek kuruluşlarının da bu süreçlere katkıda bulunduklarının altını çizerek, "Bu fikirlere bizim de ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu yarışmaya katılan tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle yarışmalarda ödül vermek, bir sıralama yapmak gerçekten zordur. O bakımdan jürimize teşekkür ediyorum, böyle zorlu bir işin altından kalktıkları için." diye konuştu.



Etkinliklerde kısa konuşmanın önemine dikkati çeken Avcı, siyasete girdikten sonra en çok alkışlanan iki konuşması olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan'ken, birlikte Mardin'e gitmişiz. Saat 13.00'te başlaması gereken program 17.00'de başlamış. Sabah 08.00'den itibaren insanlar meydanı doldurmuş. Hava çok sıcak. Fakat Başbakan konuşmadan önce bizim de sırayla çıkıp birkaç cümle söylememiz gerekiyor. Ben de çıktım ve dedim ki; 'Sevgili Mardinliler, bu sıcakta sabahtan beri Nabi Hoca gelse, konuşsa da dinlesek diye beklemediğinizi biliyorum. Kimi beklediğinizi de biliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.' Emin olun Başbakan'ın konuşmasından sonra en çok alkışlanan konuşma bu oldu. İkincisi de Antalya'da Piyano Festivali'nde, 'Orkestrayla aranıza girmeyeceğim' dedim. Çok alkışladılar."



Avcı, dünyanın en ünlü konuşmalarından birinin Abraham Lincoln'ün Gettysburg konuşması olduğunu belirterek "Orada iç savaşta ölenler için bir mezarlık yapılacak. Bunun açılış töreni var. Lincoln'ü de çağırmışlar. Fakat törende Lincoln'den önce Amerika'nın o zamanki en ünlü hatiplerinden (Edward) Everett konuşacak. Everett ünlü hatip olmanın verdiği öz güvenle iki saat konuşuyor. Sonra Lincoln çıkıyor. Lincoln'ün konuşması 2 dakika ama Amerikan tarihinin en çok akılda kalan ve zikredilen konuşmalarından bir tanesidir. Hatta dünya tarihinin en güzel ve anlamlı konuşmalarından biri iki dakikadır." değerlendirmesini yaptı.



"Kararlarınız, tavırlarınız, kimliğinizi bu yaşlarda oluşturuyorsunuz"



RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak ise yarışmada ödül alan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Hayata bugünlerde başlıyorsunuz. Bunu unutmayın. Her mücadeleye tavrınızı, yolunuzu, adımınızı bugünlerde atıyorsunuz. Kararlarınız, tavırlarınız, kimliğinizi bu yaşlarda oluşturuyorsunuz. Asla inandığınız şeylerden, mücadelenizden vazgeçmeyin ama topluma, millete, ailenize faydalı olacak şeylere de muhakkak yönelin."



RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy ise RATEM'in kurulduğu günden bu yana yoğun çalışmalarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye ve dünyada artık kültür endüstrisi önemli bir ivme kazandı.Türkiye açısından değerlendirdiğimizde de özellikle son yıllarda 2008 ve 2009'dan başlamak üzere radyo televizyon yayınları, yapımları, diziler, Türkiye açısından önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Bunlar içerisindeki en önemli kalemi de televizyon yapımları oluşturuyor. Sıralamaya aldığınız zaman televizyon yayınları, yapımlar ve dizilerin oluşturduğu hacim ve meblağ, bugün 200 milyon doları aşmış durumda."



3 dalda 9 ödül



Televizyon dalında ödüle layık görülen Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Selim Burunkaya, Turgut Yılmaz, Necdet Arıkan ve Cem Ilgazlı birinci, Bahçeşehir Üniversitesinden Ozan Kaçmaz ile Cem Deniz Arslan ikinci, Muhammed Haznedar ise üçüncü oldu. Erciyes Üniversitesi öğrencileri Didar Demirci, Onur Akkaya, Melike Öksüm ve Enes Onat ile Dumlupınar Üniversitesinden Aykut Topçu da mansiyonla ödüllendirildi.



Televizyon dalının birincilerine ödülleri Bakan Avcı tarafından takdim edildi.



Yarışmada radyo dalında birincilik ödülünü İstanbul Gelişim Üniversitesinden Hatice Kübra Çakır, ikincilik ödülünü Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) Yasemin Bozkurt, Gizem Can, Desdina Güneş, Merve Aykut, Sefa Özmen, üçüncülük ödülünü ise Akdeniz Üniversitesinden Ayşe Pırtık kazandı.



Gazete ve dergi dalında birincilik ödülünün sahibi KTÜ'den Safure Tuğba Nasuhbeyoğlu, Yeşim Bülbül ve Merve Ayhan'ın, ikincilik ödülü Ankara Üniversitesinden Özlem Alkaya'nın, üçüncülük ödülü ise Mustafa Telli, Satı Kaya ve Mehmet Fahrettin Kaya'nın oldu.



Törene katılanlar arasında İstanbul İl Kültür Müdürü Nedret Apaydın, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyeleri Dr. İhsan Baştürk, Erdoğan İshakoğlu ve Sinan Esen, İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve sanatçı Ferhat Göçer de yer aldı.