Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Merkez sağdaki tüm liderler Türkiye'de başkanlık sistemini savunmuşlardır. Demek ki bu o kadar kötü bir şey değil, demek ki bunu sadece Tayyip Erdoğan istemiyor. Bunu başka liderlerde istiyor." dedi.



Yayman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Yeni Türkiye Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, sistemin özellikleri hakkında bilgi verdi.



AK Parti iktidarıyla 3 Kasım 2002'de Türkiye'de sessiz bir devrimin olduğuna işaret eden Yayman, Türkiye'nin o süreçten bu zamana kadar, 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 referandum ve 1 de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını, 15. yılın sonunda da yüzde 50 oy alan bir partinin bulunduğunu belirtti.



Türkiye'de yapılan yenilikleri de anlatan Yayman, Türkiye'de işin ve refahın büyütülmesi meselesinin bulunduğunu söyledi.



Bu kadar yatırım yanında asimetrik bir terör ile bununla da asimetrik bir mücadelenin bulunduğuna dikkati çeken Yayman, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini ifade etti. Yayman, şöyle devam etti:



"Merkez sağdaki tüm liderler Türkiye'de başkanlık sistemini savunmuşlardır. Demek ki bu o kadar kötü bir şey değil, demek ki bunu sadece Tayyip Erdoğan istemiyor. Bunu başka liderler de istiyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri nasıl yönetiliyor? Başkanlık sistemi mi var? Parlamenter sistem mi var? Krallık mı var? Meşruti bir monarşi mi var? Ne var? Hem parlamenter sistemle hem de başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin listesi. Başkanlık sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Amerika bölündü mü? Yok. Amerika'da ekonomi kötü mü? Yok."



Milletin "Reis seni başkan yapacağız" dediğini dile getiren Yayman, "Başkanlık sistemi gelirse, gerçi şimdi adı Cumhurbaşkanlığı sistemi oldu, Türkiye modeli olduğu için. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse hastanelerdeki kuyruklar azalacak mı? Evet azalacak. İş bulabilecek miyiz? Evet bulacağız arkadaşlar. Sokaktaki simitçiden, Türkiye'nin en büyük iş adamına kadar herkes 5 yıl boyunca önünü görecek. Kötü yönetti, o gidecek başka biri gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Yayman, Türkiye'nin geleceğine karar verecek olanın, Türkiye'de rejim muhafızlığı, mezarlık bekçiliği, hep iyi şeye mani olan statükocu ve vesayetçi anlayış olmadığını, Türkiye'nin geleceğine karar verecek olanın Türk milleti ve Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.



Konferansa Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı.