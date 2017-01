Kültür ve Sanat Derneği" Üzerinden Terör Planlaması

MUHAMMET MUTAF - Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın, eylem planlamak, para toplamak, örgüt üyelerinin motivasyonlarını canlı tutmak ve tutuklanan üyelerin etkin pişmanlık yasasından yararlanmalarını önlemek gibi eylemlerini, kurduğu Kültür ve Sanat Derneği üzerinden yaptığı belirlendi.



Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Harekatı'na (YDG-H) yönelik soruşturma sonucu tutuklanan 5 sanık hakkında, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan iddianame tamamlandı.



Terör örgütü soruşturmasını yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, YDG-H'ye yönelik operasyon sonucu yakalanan sanıklar hakkında hazırlanan ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 41 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluşu, yapılanması, eylemleri ve gençlik yapılanmasına yer verildi.



YDG-H yapılanmasının terör örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda Türkiye'de faaliyet yürüten gençlik örgütlenmelerini bir çatı altında toplamak amacıyla kurulduğu ve çatı gençlik örgütlenmesi olduğu anlatılan iddianamede, yapılanmanın legal ve illegal olmak üzere iki alan üzerinden örgütlenerek çalışmalarını sürdürdüğü yer aldı.



Eylem ve etkinliklerin geniş kitleleri hedefleyen yürüyüşler ve dar sokak eylemleri olmak üzere iki şekilde organize edildiğinin kaydedildiği iddianamede, bu iki eylem türünün birbirlerini tamamlar mahiyette olduğu, yapılan eylemlerin amacının (sözde) ateşkes döneminde terör örgütünün elini güçlendirmek, gündem oluşturmak, gündeme yön vermek ve bölge halkını diri tutmak amaçlı olduğu ileri sürüldü.



Yapılanmanın kurulduğu süreçten itibaren örgüt söylemine paralel nitelikte eylem ve propaganda zemini oluşturmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, eylemlerin şiddet boyutunda her geçen gün artmakta olup, terör örgütünün "Öz Savunma Birlikleri/ÖSB" ve son dönemde "şehir gerillası" yapılanmalarına geçişte ara form olarak teşkil edildiği ifade edildi.



İddianamede, YDG-H'nin Erzurum yapılanması içerisinde faaliyet gösteren sorumluların tutuklanmaları üzerine Ahmet kod adlı Hakan Fırat organizesinde yeni bir yapılanmaya gidilerek sanıklar Sinan Taş, Fedayi Akbay, Adem Gürbüz, Dilaver Erçek ve Sedat Yıldız'ın aktif olarak sorumlu düzeyde görev aldıkları kaydedildi.



İstihbari bilgiler üzerine sanıkların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivlerinde yapılan tetkiklerinde Erzurum'da gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve örgütsel içerikli yazılama yapmak" suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı.



Eftelya Kültür ve Sanat Derneği.



İddianamede, sanıkların Erzurum YDG-H yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, PKK-KCK'nın çatısı altında faaliyet yürütüp, bu faaliyetlerini yasal göstermek amacıyla Eftelya Kültür ve Sanat Derneğini kullandıkları, örgütün organize ettiği ve kurduğu DEM-GENÇ yapılanmasına katılarak, araçlarla terör örgütünün organize ettiği toplantıya katıldıkları kaydedildi.



Sanıklarca derneğe ait yürütülen sosyal medya hesaplarında, Suruç, Nusaybin, Silopi, Cizre ve Sur ilçelerinde terör örgütünün bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde oluşturdukları baskı ortamına son vermek ve bölgede yeniden huzur ve güven ortamının tesis edilebilmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili iddianamede şöyle denildi:



"Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının güvenlik güçlerimizce karşılandığı bilindiğinden, Eftelya Kültür ve Sanat Derneğinin Facebook hesabından yayınlanan ihtiyaç listesinde belirtilen malzemeler içerisinde çocuk mamasının belirtilmeye çalışılarak hedef kitlenin terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren silahlı örgüt mensupları olduğu halde sanki operasyonun güvenlik güçlerince sivil halka yönelik olarak gerçekleştirilen bir operasyonel çalışma olduğu, bölge halkının genel itibariyle mağdur edildiği şeklinde lanse edilmeye çalışıldığı, ihtiyaç listesinde belirtilen diğer malzemelerin ise Sur, Silopi ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde milis/iş birlikçi faaliyetleri içerisinde bulunan örgüt mensuplarına ulaştırılarak bahse konu malzemelerin milis şahıslar aracılığı ile bölgede güvenlik güçlerimiz ile silahlı çatışmaya giren örgüt mensuplarına ulaştırılmak istenildiği değerlendirilmiştir."



İddianamede, sanıkların YDG-H gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, faaliyetlerini sivil toplum örgütü görüntüsü altında masum göstermek için kullandığı derneği ve buna ait sosyal medya hesaplarını sanık Taş'ın öncülüğünde kullanıp terör örgütü lehine kamuoyu oluşturdukları, açıkça terör örgütünün ayrılıkçı politikası kapsamında gerçeğe aykırı şekilde olayları çarpıtarak faaliyette bulundukları, bu kapsamda her bir şüphelinin eylemlerinin tek tek değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.



İddianamenin sonuç kısmında, sanıkların YDG-H'nin alt yapılanmasının Erzurum kanadına dahil oldukları, eylemlerini gizleyebilmek ve mazur gösterebilmek amacıyla Erzurum Eftelya Kültür ve Sanat Derneği adı altında faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda derneğin sosyal medya hesaplarına ve dernek binasının kontrolünün şüphelilerde olduğu belirtildi.



Sanıkların bu kapsamda üyesi oldukları terör örgütü lehine yaptıkları faaliyetler iddianamede şu şekilde yer aldı:



"Gazete satışı gerçekleştirmek, sözde yardım faaliyeti altında para ve malzemeler toparlamak gibi eylemlerle terör örgütü lehine kamuoyu oluşturup lojistik ve manevi destek sağladıkları, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren diğer mensupların tutuklanması halinde avukat bulmak, maddi yardımda bulunmak, ziyaret etmek, adliyeye geldikleri sırada kalabalık guruplar oluşturarak onların manevi duygularını canlı tutabilmek, bu şekilde de onların örgütten kopmamalarını, etkin pişmanlık müessesinden faydalanmaması, itirafta bulunmamalarını sağlamak amacıyla baskı, irtibat, koordinasyon faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütünün organize ettiği 1. Olağan DEM-GENÇ kongresine katıldıkları, YDG-H alt yapılanması adı altında üniversite ve lise talebeleri arasında örgüte eleman sağladıkları anlaşılmaktadır."



İddianamede, sanıklar hakkında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.