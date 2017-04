Kültür Tepesi 2. Etabı İzmit'in Kurtuluşuna Yetişecek

İzmit Belediyesi tarafından hizmete girecek olan Kültür Tepesi 2. Etap Proje çalışmalarının İzmit'in kurtuluş gününe kadar tamamlanacağı açıklandı.



Atatürk ve Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Cami ve Av Köşkünün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yürütülen Kültür Tepesi 2. Etap çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Birçok medeniyete sahipliği yapan şehrimizdeki tarihi değerlere sahip çıkmayı kendimize görev kabul ediyoruz. Şimdiye kadar şehrin bir çok noktasında çok sayıda tarihi esere sahip çıkıp restorasyonlarını gerçekleştirdik. Kültür Tepesi de bizim için çok önemli. Tarih Koridoru Projesinin başlangıcı olan Kültür Tepesi 1. Etabını daha önceden tamamlamıştık. Geçtiğimiz Şubat ayında da 2.etap çalışmalara başladık ve çalışmalar belirlenen programa göre ilerliyor. Projeyi, 28 Haziran İzmit'in kurtuluş gününe kadar tamamlayıp açılışını yapacağız" dedi.



Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "Kültür Tepesi 1.etap projesi hayata geçmeden önce bölge mezbelelik, kimsenin yakınından bile geçmek istemediği güvenli olmayan bir alandı. Ama şimdi şehrin cazibe merkezi, sembolü haline geldi. Yaz kış vatandaşlarımız bölgeye akın ediyor, evlenecek çiftlerimiz en özel anlarını Kültür Tepesi'nde ölümsüzleştirmek için adeta yarışıyor. 2. Etap çalışmalarımız bittikten sonra bölge bir bütün olacak. Bu çalışmamızla hem kentin meydan ihtiyacını hem de rekreasyon ihtiyacını karşılamış olacağız. Alanın kuzeyi toplanma mekanı olarak kullanılırken, güney kısmı ise yeşil alanla iç içe, her yaş grubunun kendine uygun sanatsal aktivitelere yer bulabileceği, dinlenme mekanları olarak kullanılacak. Büyük titizlikle hazırladığımız projede, oturma alanları, müzik dinleti ve performans sergileme sahnesi, sanatçıların eser ve otobiyografilerinin sergilendiği panolar, özel tasarım banklarından oluşan dinlenme alanı, resim boyama alanı yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede hem tarih yeniden canlanacak hem de sanatın merkezi olacak" şeklinde konuştu.



Öte yandan Kültür Tepesi'nde cephe iyileştirmesi için ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 464 bin 231 TL olan ihalede en yüksek teklif 472 bin 276 TL olurken verilirken en düşük teklif ise 271 bin 418 TL olarak verildi. - KOCAELİ