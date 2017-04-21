Kültür Şehri Milas
Ülkemizde bu yıl 41.’incisi düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Milas Kent Konseyi tarafından “ Kültür Turizmi Kapsamında Milas” konulu panel gerçekleştirildi.
Ülkemizde bu yıl 41.'incisi düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Milas Kent Konseyi tarafından"Kültür Turizmi Kapsamında Milas" konulu panel gerçekleştirildi. Düzenlenen panelde, Milas'ın tarihi ve kültürel değerleri ile turizm potansiyeli ele alındı.
Düzenlenen etkinliğe; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, Milas Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Milas Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çeken, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öcal Usta, Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derman Küçükaltan, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
Kültür Turizmi kapsamında Milas panelinde; Milas'ın kültürel ve tarihi değerleri ile turizm potansiyeli ele alındı.
Panelde 'Milas'ın Çok Kültürel Tarih Dokusunun Turizm Potansiyeline Yansımaları' hakkında konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Milas Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, Milas'ın tarihini ele alarak şunları söyledi: "Milas, Muğla ilinin ikinci büyük yerleşim bölgesidir. Sodra Dağı'nın eteklerinde kendi adıyla anılan ova üzerinde kurulmuştur. Arkeolojik araştırmalara göre kentin kuruluşu İ.Ö 1. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Adını Rüzgarlar Tanrısı Ailos'un soyundan gelen Mylasos'dan alan Milas, önce Karia'nın sonra Menteşe Beyliği'nin başkentliğini yapmıştır. Milas'ın antik ismi Mylasos ya da Mylasa'dır. Tüm Karia'nın ulusal tanrısı Zeus Karios Mabedi'nin yer aldığı Milas, Karialar'ın haç yeri durumunda idi. Her yanı mermerlerle kaplı olan kent, haklı olarak "Mabetler Şehri" adını almıştır. Kesintisiz 3 bin yıllık kültür birikiminin izlerini Milas'ın her yerinde görmek mümkündür. Milas'ın sınırları içinde 27 antik kentin kalıntıları vardır. Bunlardan; İasos, Labranda, Euromos ve Heraklia ziyaret edebilecek olanlarıdır. Ayrıca Milas başka tarihi değerlere de sahiptir. Milas sırasıyla; Karia, Bizans, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı Uygarlıklarını yaşamıştır."
Baltalı Kapı'daki Zeus'un gözleri
Milas'ın modern yerleşim yerinin, eski kent kalıntıları üzerinde kurulduğunu belirten Prof. Dr. Demir: "Milas'ın modern yerleşim yerinin altında, eski antik yerleşim yeri vardır. Şu ana kadar Milas Antik Kent'in haritası çıkarılamadı. Aslında Uzunyuva'ya adını veren ve podyum üzerinde yükselen korinth sütunu, Roma Dönemi'nde Menandros adına dikilmiş bir onur sütunudur ve kaidesinde bulunan yazıt da bunu doğrulamaktadır. Zaman içerisinde Milas yıkıldıktan sonra burası gecekondulaşıyor. Burası yerleşimden dolayı kapatıldığı ve altında kaldığı için altında bir anıt mezar olduğu fark edilemiyor. Aslında seyyahlar, bu mezarlardan bahsediyordu. Burada kaçak kazı yapıldığının ihbarından sonra Hekatomnos'a ait lahitin çıkartılması, bu mezarın ne kadar önemli olduğunu ve tamamlanmamış bir mezar olduğunu ortaya çıkarıyor. Hekatomnos, yüzyılın arkeolojik buluşudur. Gümüşkesen Mezar Anıtı, Baltalı Kapı Milas'ın önemli arkeolojik değerlerindendir. Baltalı Kapı üzerinde bir çift göz bulunur. Bunun anlamı, Zeus'un "Ben buradayım sizi görüyorum, yaptıklarınıza dikkat edin" anlamını taşımaktadır. Beçin üzerinden Milas'a kadar, su kemerlerinden su getirildiğini biliyoruz. Milas'in değerlerini ön plana çıkarmak için, antik kentin üzerine kurulan bugünkü yerleşim yerinin kaldırılması lazımdır. Milas'ta 170 adet Yahudi mezarı söz konusu. Milas, önceden kozmopolit bir yapıya sahipti ve Osmanlı zamanında nüfusun yüzde 50 civarı Yahudi'ydi. Milas, kültürel anlamda çok zengin bir yer." ifadelerini kullandı.
Demir, Milas'ın turizm ve kültür şehri olabilmesi için birtakım önerilerde bulundu. Demir ayrıca, Milas'ın 27 antik kentinin özelliklerini dinleyicilerle paylaştı.
Demir'in ardından konuşmasını gerçekleştiren, Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derman Küçükaltan 'Niçin Kültür Turizm? Kim Kültür Turisti?' adlı konuyu anlattı. Küçükaltan, Milas'ın özellikle bir arkeolojik turizm alanına sahip olduğunu dinleyicilere aktardı.
Panelde konuşmalarına; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öcal Usta 'Turistik Ürün Planlaması ve Milas' adlı konuyla devam etti.
Düzenlenen panelin ardından, Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Toplantı Salonu'nun bahçesinde kokteyl gerçekleştirildi. Kokteylin ardından Turizm Haftası'nın 3.'üncü gününün son etkinliğine geçildi. Yaklaşık 500 yıldır öz kültürlerini koruyan Çomakdağ-Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğün törenine katılım yapıldı. - MUĞLA