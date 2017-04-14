Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca 2017'nin "Türk Dili Yılı" ilan edilmesine ilişkin, "İnşallah önümüzdeki bir yıl içinde bu konuda etkileyici faaliyetler yapılır, istenilen sonuçlara ulaşılır." değerlendirmesinde bulundu.



Doğan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince (KSMD) düzenlenen "Kültür Sanat Buluşmaları" etkinliğindeki konuşmasında, kültür sanat alanında ve edebiyat ile ilgili konuları dile getirmenin önemine işaret etti.



Türkiye'de, önceki yıllarda birçok önemli gün ve değerli isimler hakkında resmi kurum ve kuruluşların çalışma yapmadığını belirten Doğan, "Son zamanlarda kültür sanat alanında devletin güzel adımlar attığını gördük. Bir ay önce Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Ankara'da bir toplantı düzenledi ve '2017 Türk Dili Yılı' ilan etti. İnşallah önümüzdeki bir yıl içinde bu konuda etkileyici faaliyetler yapılır istenilen sonuçlara ulaşılır." dedi.



Doğan, geçmişte özel günlerin hak ettiği derecede yad edilmediğini vurgulayarak, resmi kurumların, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif'i anma günleri gibi önemli günleri hatırlamadığı dönemler de yaşandığını anımsattı. Doğan, "O dönemlerde gönüllü kuruluşlar olarak biz ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar, TOBB gibi pek çok özgün kuruluş, Mehmet Akif Ersoy'u anma konusunda daha gayretli idiler." diye konuştu.



"Bu etkinliğimiz çok değerli"



Kültür Sanat Muhabirleri Derneği (KSMD) Başkanı İbrahim Gökdemir ise 19 Haziran 2013'de kültür sanat dünyasının paydaşları arasında iletişimi sağlamak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.



Kültür sanat içerikli sorun ve güzellikleri kamuoyuna yansıtmak, kültür sanat muhabirlerinin, medya içinde hak ettikleri yeri edinmelerini sağlamak amacıyla kurdukları derneğin gerçekleştirdiği etkinliğinin önemine işaret eden Gökdemir, çalışmalarının devam edeceğini belirtti.