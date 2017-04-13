Kültür Sanat Buluşmaları
Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2016
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 14.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Kültür Sanat Buluşmaları
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io