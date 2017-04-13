Kültür Sanat Buluşmaları

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Buluşmaları

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2016

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 14.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Kültür Sanat Buluşmaları

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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