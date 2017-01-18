Kültür Okullarından Anne Baba Eğitimi…

Özel Bursa Kültür Okulları'nın 4 yıldır düzenlediği seminerler 2017 yılında da devam ediyor. Kaliteli eğitim öğretimini sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de destekleyen Özel Bursa Kültür Okulları, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda da velilere özel önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

İdeal anne baba olma yolunda ideal çocuğu aramayı ve bu aşamada her yolu denemeyi hedefleyen Özel Bursa Kültür Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Günlük hayatın yoğunluğu içerisinde çocuklarına yeterli zamanı ve ilgiyi veremediği düşünen ebeveynlere, 'Çocuğumuzu Ne Kadar Tanıyoruz?' programında çocuğuyla doğru iletişim kurma yöntemleri anlatıldı.

Velilerin çocuklarıyla, doğru ve sağlıklı iletişim kuramaması sonucu doğan anlaşmazlık ve çatışmadan etkilenen çocuklarını anlayabilmeleri ve aradaki sorunları çözebilmeleri konusunda sorumluluk alan Özel Bursa Kültür Okulları, düzenlediği programla velilere çocuklarını tanıma yolunda yardımcı olmaya çalıştı.

