Kültür Müdürlüğünden 21 Dalda Kurs

Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından, Kırkpınar Kültür Merkezi başta olmak üzere Yanık, Kurtköy, Gazipaşa, Ünlüce Bilgi ve Kültür Merkezlerinde Halk Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 21 dalda 28 kurs devam ediyor. Kursiyerler katıldıkları kurslara göre sertifika sahibi olabiliyor.

Ayrıca vatandaşlardan alınan talebe göre bilgi ve kültür evlerinde çeşitli kursların açılması planlanıyor. Kültür Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, bu sene farklı olarak filografi, 3 boyutlu resim ve kokulu taş kurslarının açıldığı belirtildi.