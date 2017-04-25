Kültür Kurumu İlkokulu'ndan Muhteşem Gösteri

Bu yıl Yakutiye İlçesi adına görevli olan Kültür Kurumu İlkokulu 23 Nisan gösterilerinde adeta şov yaptı. Özellikle 4 A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan 5 metrekarelik "Türkiye Haritası" büyük alkış aldı.



Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Kerim Aydemir: "Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi.



4 A sınıfı öğretmeni Asuman Turan ise: "Kısa zamanda böyle güzel bir gösteri sunan öğrencilerime teşekkür ediyorum, bu bayram onların bayramı gönüllerince eğlendiler" şeklinde konuştu.



Gösterilerin sonunda, öğrenciler velilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM