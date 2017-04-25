Kültür Kurumu İlkokulu'ndan Muhteşem Gösteri
Bu yıl Yakutiye İlçesi adına görevli olan Kültür Kurumu İlkokulu 23 Nisan gösterilerinde adeta şov yaptı.
Bu yıl Yakutiye İlçesi adına görevli olan Kültür Kurumu İlkokulu 23 Nisan gösterilerinde adeta şov yaptı. Özellikle 4 A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan 5 metrekarelik "Türkiye Haritası" büyük alkış aldı.
Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Kerim Aydemir: "Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımı ve öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi.
4 A sınıfı öğretmeni Asuman Turan ise: "Kısa zamanda böyle güzel bir gösteri sunan öğrencilerime teşekkür ediyorum, bu bayram onların bayramı gönüllerince eğlendiler" şeklinde konuştu.
Gösterilerin sonunda, öğrenciler velilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM