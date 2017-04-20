Kültür Koleji Basketbolda Adından Söz Ettiriyor
Kültür Koleji Genç Kızlar (B) Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonasında son 8 Play Off’una adını yazdırdı.
Kültür Koleji Genç Kızlar (B) Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonasında son 8 Play Off'una adını yazdırdı.
Kültür Koleji Genç Kızlar (B) Basketbol Takımı okul sporları Türkiye Yarı Final musabakaları son Maçında İstanbul Özel İstek Bilge Kağan Lisesiyle karşılaştı. İstanbul Bayrampaşa Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada Kültür Koleji baştan sona üstün götürdüğü maçı 57-40 yenerek Eskişehir Özel Gelişim Anadolu Lisesiyle Türkiye Finalleri son 8 eleme maçı oynamaya hak kazandı.
Son 8 play off ilk maçı 3 Mayıs çarşamba günü 18 Temmuz Kapalı Spor Salonunda oynanacaktır. - DÜZCE