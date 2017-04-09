Kültür Gecesi Yoğun İlgi Gördü

Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinliklerinde kültür gecesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Etkinliğin ikinci günkü buluşması için Rabia Meydanını dolduran binlerce vatandaş, kültür gecesi programıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Kültür gecesi programına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, daire başkanları, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.



Gece, kum sanatı gösterisiyle başlayarak kılıç kalkan oyunu, halk oyunları, kına gecesi esvap geleneğinin yer aldığı programla son buldu. - ŞANLIURFA