Bakan Nabi Avcı: Pek Çok Turizm Alanında Önde Gelmeyi Hak Ediyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Sağlık, eğitim, macera, tarih, dini miras alanları, kış turizmi, gastronomi turizmi gibi pek çok turizm alanında dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olmayı çoktan hak etmiş bir ülkeyiz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödül Töreni'ne katıldı. Ankara Sherathon Otel'de gerçekleştirilen programda konuşma yapan Avcı, turizm sektöründe deniz, kum, güneş pazarına bağlı kalınmaması gerektiğini, diğer pazarlarda da yer alınması gerektiğini vurguladı.



"TURİZMDE SIKINTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



Turizm alanında sıkıntılı bir dönem yaşandığını kaydeden Avcı, "Türkiye'de turizm alanında akademik araştırmaların yapılmasını daha etkin projelerin üretilmesini sağlamak gayretiyle düzenlenen ve genç araştırmacı akademisyenleri teşvik eden bu ödüllerin merhum Barlas Küntay'ın adıyla verilmesi ayrıca anlamlı oluyor. Turizm alanında çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Sadece bizde değil, dünyanın birçok yerinde yaşanan menfur olaylar dünya genelinde turizm hareketlerini tehdit ediyor. Bu darboğazdan çıkmak için sık sık sektör temsilcilerimizle bir araya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Turizmde büyük bir sıkıntıyı göğüslediğimiz bu dönemde Türkiye olarak gerçek potansiyelimizin çok azını gerçekleştirebildiğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

BAKAN AVCI, TURİZM TÜRLERİNİ GENİŞLETMELİYİZ VURGUSU YAPTI

"Turizmde birkaç ülkeye bağlı ve genelde deniz, kum, güneş turizmine bağlı gibi görünen pazarın diğer turizm türleriyle genişletilmesi için çok ciddi çalışmaları birlikte yapıyoruz" diyen Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sağlık, eğitim, macera, tarih, dini miras alanları, kış turizmi, gastronomi turizmi gibi pek çok turizm alanında dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olmayı çoktan hak etmiş bir ülkeyiz. Biz o parantezin içindeyken altıncı sıraya yerleşmişsek turizm pazarını çeşitlendirdiğimizde ilk üçe girmemek için hiçbir neden yok."



