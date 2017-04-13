Kulplu Öğrencilerden Polise Moral

Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi, Polis Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan emniyet güçlerine yönelik moral etkinliği düzenledi.



İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı salonunda gerçekleşen programa, polis memurları ve aileleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



Öğrenciler, programda şarkılar seslendirdi ve şiir okudu.



İlçe Emniyet Amiri Hikmet Aslan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere teşekkür ederek, moral ve motivasyonumuz açısından güzel bir program olduğunu kaydetti.